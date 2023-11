Arte | “Monumento a me stesso” | pubblicato il catalogo delle opere di Alberti Schatz

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – “a me” è l’opera scelta per la copertina deldi Eugenioappenacon un numero monografico della rivista Segnature. Ma non solo. Potrebbe essere anche il titolo della pubblicazione. E già scegliere se ilè solo l’opera o l’insiemeinindica la vertigine, il gioco e l’ironia del tutto. Si inizia quindi con una griglia, potrebbe essere la parete della gabbia di un canarino, con la targhetta ben posizionata nel centro che indica il titolo. Ma che è anche pdell’opera che letteralmente così ci parla. E si descrive come, appunto. Ma con leggerezza. Un oggetto di uso comune che la ...