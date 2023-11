Arte | “Monumento a me stesso” | pubblicato il catalogo delle opere di Alberti Schatz

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “a me” è l’opera scelta per la copertina deldi Eugenioappenacon un numero monografico della rivista Segnature. Ma non solo. Potrebbe essere anche il titolo della pubblicazione. E già scegliere se ilè solo l’opera o l’insiemeinindica la vertigine, il gioco e l’ironia del tutto. Si inizia quindi con una griglia, potrebbe essere la parete della gabbia di un canarino, con la targhetta ben posizionata nel centro che indica il titolo. Ma che è anche pdell’opera che letteralmente così ci parla. E si descrive come, appunto. Ma con leggerezza. Un oggetto di uso comune che la parola ...

'Una grande emozione il 17 settembre abbiamo inaugurato il restauratodedicato a Don Lino ... Data in definizione ore 21 al Teatro Jolly 'Dura lex sed lex' di Armando Sciotto in'Chicoria'...

'Monumento a me stesso' è l'opera scelta per la copertina del catalogo di Eugenio Alberti Schatz appena pubblicato con un numero monografico della rivista Segnature. Ma non solo. Potrebbe essere anche ...Per le nuove generazioni l’arte classica pare si tratti di “iconografia” appesa ai muri dei musei o immagini viste in rete e niente di più. Eppure è dalla storia che nascono le nuove tendenze, i ...