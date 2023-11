Arriva l’addio allo SPID? Ecco cosa lo rimpiazzerà

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La fine delloè quasi vicina: l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha annunciato la sua intenzione di cambiare il sistema e di dire addio. Si parla di una nuova identità digitale voluta dal Governo in carica, che dovrebbe essere uno “sposalizio” trae CIE. Tutto ciò sarà sottoposto ad un tavolo tecnico e ci sono forti dubbi sulla sicurezza dell’operazione. La finalità è quella di “creare un unico sistema di accesso a tutti i servizi della Pubblica amministrazione e al servizio sanitario”. La Carta di Identità Elettronica (CIE) sostituirà definitivamente lo(Sistema pubblico di identità digitale): i livelli 1 e 2 permetteranno agli utenti di accedere in modo semplice a una serie di servizi della Pubblica Amministrazione. Come anticipato dal Sottosegretario di Stato con ...