Apre la stanza segreta di Michelangelo | cosa c’è dentro e perché l’artista si rifugiò qui per due mesi Le immagini dell’interno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Sono occorsi 48 anni e 27 ministri della Cultura della Repubblica italiana per rendere possibile a tutti l’accesso a una stanzuccia posta sotto il piano di calpestio di uno dei due ricetti della Sagrestia Nuova della Basilica di San Lorenzo – parte integrante del Museo delle Cappelle Medicee, a Firenze – sulle cui pareti vi è una serie di disegni attribuiti aBuonarroti, capaci di impressionare sia per l’alone di mistero che li ha sempre avvolti, sia per la possibile paternità (ma allo stato attuale non risultano noti documenti che lo certifichino). Comunque sia, le figure disegnate furono scoperte quasi per caso nel lontano novembre 1975 quando Paolo Dal Poggetto, allora direttore del Museo delle Cappelle Medicee, incaricò il restauratore Sabino Giovannoni di effettuare dei saggi di pulitura in uno stretto corridoio sottostante ...