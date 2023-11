Anton Giulio Grande | il fascino della sua haute couture arriva ad Atene

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Un ennesimo trionfo di charme, sensualità e seduzione. L’ditravalica i confini nazionali ednel cuoreGrecia. Il celebre couturier calabrese è stato l’ospite d’onore alcuni giorni fa in occasione dell’evento organizzato da Fashion Tv World’s Excellence Gala 2023 ad. La manifestazione. organizzata da Fashion TV Greece, ha festeggiato il ventiseiesimo anniversariosua fondazione. L’evento moda si svolge ogni anno in città differenti e il prossimo anno verrà organizzato ad Abu Dabhi. Courtesy ofIl commento in esclusiva a VelvetMAG di...