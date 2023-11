Anticipazioni Terra Amara 2 novembre | ritrovare Zuleyha

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelle, in onda su Canale 5, si cercache ormai manca da casa da due notti: SI CERCAOVUNQUE- Mentre Demir continua la sua vacanza, partono le ricerche di. Dove eravamo rimastiscopre che Fikret è dentro la sua azienda e cerca di scoprire cosa ha portavo via con sé. Ma le cose non vanno come pensa e provando a ...