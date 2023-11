ANIMA GEMELLA | ULTIMA PUNTATA | IL FINALE DI STAGIONE DELLA SERIE CON PROTAGONISTI DANIELE LIOTTI E CHIARA MASTALLI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Quarto appuntamento in prima serata su Canale 5 con la”, accolta dalla critica e dal pubblico molto tiepidamente con 2,4 milioni di telespettatori e il 14% di share, sceso al 13,4% nella secondabattuta da “House of Gucci” su Rai1., nei panni di un chirurgo vedovo e di una sedicente medium. A “Tv, Sorrisi e Canzoni” l’attore racconta come si è preparato per questo ruolo. “Ho indossato a casa il camice, per sentirlo comodo. Poi mi hanno dato lo strumento per la pressione e l’ho misurata a chiunque venisse a casa mia”, commenta divertito.: ANTICIPAZIONI QUARTANell’...