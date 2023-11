(Di mercoledì 1 novembre 2023) Questa sera, mercoledì 1 novembre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladi, la nuova fiction diretta da Francesco Miccichè, elaborata da Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti, prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con RTI e Film Commission Torino Piemonte. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nell’episodio finale, le indagini si concentrano su Tommy. L’uomo è ritenuto il principale indiziatomorte di Adele, moglie di Carlo. Inoltre, Tommy sembra essere anche colui che ha tentato di uccidere Nina. La medium attraversa un momento estremamente difficile. Non vede più alcuna speranza nel suo futuro. Nina affronterà un momento ...

", la nuova serie, in quattro prime serate, realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli, per la regia di Francesco Miccichè. ...

Anima gemella: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata in onda stasera, mercoledì 1 novembre 2023, alle ore 21,30