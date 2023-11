Andrea Cerioli ricoverato di nuovo in ospedale | “Dovranno asportarmi la cistifellea”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Non tendono a migliorare le condizioni di salute di, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo ben due ingressi al pronto soccorso in una settimana a causa di coliti, calcoli e coliche biliari, questa volta la degenza potrebbe rivelarsi ben più lunga del previsto. A confermarlo è lo stessocon una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in una corsia di un: “Sono un po’ assente ultimamente ma ho un po’ di cose da sistemare. Ho una brutta gastrite e un brutto reflusso, una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari con calcoli”. Il trentaquattrenne ha poi voluto chiarire che molto probabilmente si renderà necessario per lui un intervento chirurgico: “Credo che mi toglieranno laa breve per evitare complicanze, è un periodaccio”. Per ...