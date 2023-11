Andrea Adamo | “Vorrei rilanciare il motocross come ai tempi di Cairoli | nel 2024 resto in MX2”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Due anni dopo il ritiro dalla MXGP di Tony, l’Italia delè tornata a sorridere nel 2023 grazie alla splendida impresa di. Il giovane pilota di Red Bull KTM Factory Racing ha infatti vinto a sorpresa il Mondiale MX2, regalando al movimento azzurro un titolo iridato che mancava dal 2017 (nella classe regina con Tony) e diventando il primo italiano a trionfare nella 250cc dal 2007 (anche in quel caso fu TC222 ad imporsi). Nato a Erice (in provincia di Trapani) il 22 agosto 2003,è siciliano proprioe sogna di riportare il Bel Paese ai vertici globali della disciplina in futuro anche in top class. Reduce da un ottimo Cross delle Nazioni, in cui è salito sul terzo gradino del podio con la maglia azzurra insieme ai compagni ...

Domenica 5 novembre alle 12:30 sarà presente Angeloper presentare il suo ultimo fumetto, Uno ... spettacoli e firmacopie della collana Comics&Science di Cnr Edizioni, un'iniziativa di...…Giorgio Bertucelli, Filippo Maria Pandolfi, Salvatore Adamo, Raffaele Minichiello, Riccardo de Corato, Salvatore Torrisi, Michele Brambilla, Demetrio Battaglia ...La partita Cesena - Carrarese di Lunedì 30 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del Girone C di Serie C 2 ...