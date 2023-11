Anche a Milano essere madri è una scelta | spiegatelo ai meloniani del Municipio 6

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) E’ davvero curioso, anzi direi paradossale, che proprio quando una donna arriva a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio il suo partito definisca le donne come lei delle fattrici atte a sfornare figli, come si diceva nel Ventennio. In principio ho pensato che fosse una bufala, ma la notizia è vera: in6 a, Fratelli d’Italia ha presentato la mozione “nidi gratis per incentivare la natalità, che in questi anni è diminuita in modo esponenziale”, firmata senza imbarazzo alcuno per gli errori ortografici e il machismo da Michele Leone, Omar Praticò e Gaetano Bianchi. Nel documento si legge: “Considerato che la donna oggi contribuisce al sostentamento della famiglia, questo perché il costo della vita si è alzato notevolmente rispetto allo stipendio del lavoratore medio (impiegato, operaio) questo obbliga la moglie a contribuire ...