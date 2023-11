Amici 23 | i compiti di Kumo | Lil Jolie e Matthew | ecco come sono andati

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Questo pomeriggio, mercoledì 1 novembre 2023, su Wittystati pubblicati in esclusiva idi alcuni allievi della scuola di23. Tutti i ragazzistati convocati in studio alla presenza dei professori di canto e di ballo.avviene quando non c’è Maria De Filippi, a gestire la conduzione della puntata è stata Lorella Cuccarini. Vediamo che cosa è successo, chi ha svolto ie soprattutto23, il compito diassegnato da Todaro Il primo compito è stato di ballo e ad esibirsi è stato. Il compito in questione è stato assegnato da Raimondo Todaro. L’insegnante nella lettera ha fatto tantissimi complimenti al ballerino anche se ...