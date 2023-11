Amici 23 | autori e docenti infuriati con gli allievi | ecco cos’è successo ad Halloween

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Gli ultimi aggiornamenti di23 parlano di una situazione tutt’altro che positiva per gli. Il party di, avrebbe fatto infuriare glie idel talent show poiché non avrebbero rispettato le direttive della produzione. Alla fine della festa, infatti, avrebbero lasciato la casa in pessime condizioni, nonostante l’invito deglia sistemare prima di andare a dormire. Molti, infatti, avrebbero preferito rinviare le cose al giorno successivo spingendo ia prendere dei provvedimenti.23: disordine in casetta dopoCom’è capitato nelle passate stagioni, anche glidi23 hanno avuto il permesso di festeggiare ...