Allerta meteo scuole chiuse giovedì 2 novembre | stop in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

I l Centro funzionale di Regione Toscana ha emesso un avviso di- codice ARANCIONE valido per il territorio comunale dalle ore 15 alle ore 23,59 del giorno 2 Novembre 2023 per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti. Nelle ore di validità ...

Allerta Meteo: pesante Avviso della Protezione civile. In arrivo la Tempesta Ciaran, sarà Forte Maltempo iLMeteo.it

Meteo, avviso di allerta rossa, arancione e gialla in Italia il 1 novembre: tutte le regioni a rischio METEO.IT

Con l'allerta meteo arancione di domani è prevista la chiusura anticipata nelle scuole in alcuni comuni della provincia di Massa Carrara. A Carrara viene sospesa l'attività didattica a partire dalle ...Intanto, per la giornata di domani (giovedì 2 novembre) nella bassa collina, nella pianura emiliana e in tutto l’Appennino emiliano è stata diramata una allerta arancione per frane e piene dei corsi ...