All’armi per il bob!

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 novembre 2023) È ufficiale: la pista da bob necessaria ai Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina 2026, prevista inizialmente a Cortina, non si farà. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo mesi di discussioni e slittamenti – l’uso della parola “slittamenti”, in relazione al cantiere di una pista per slittini, non è casuale e ha a che fare con il fatto che sono un cretino. Le aziende contattate per la realizzazione dell’opera hanno tutte rifiutato: pare che i soldi non siano sufficienti, né il tempo. Inoltre c’erano numerose perplessità anche sull’impatto ambientale della pista. Insomma, problemi economici, di tempo e di opportunità: gli stessi che sono stati sollevati per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Mi chiedo perché non si cerchi una soluzione di compromesso, e non si costruisca una pista da bob fra Messina e Reggio Calabria. Comunque sia, ora tocca ...