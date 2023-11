Alice Campello alla festa di Halloween di Chiara Ferragni | presente anche la Leotta

Una cena al centro di Roma, poi un buon gelato dalle parti di via delle Muratte (la via che collega via del Corso con Fontana di Trevi) e una complice d'autore, proprio. Che con la ...

La mestrina Alice Campello alla festa di Halloween di Chiara Ferragni: la sua maschera, in coppia con un altro ilgazzettino.it

Il super party di Halloween di Chiara Ferragni: gli ospiti e i costumi più belli Today.it

MESTRE - La mestrina Alice Campello alla festa di Halloween di Chiara Ferragni: risate e balli con Diletta Leotta e Leonardo Della Valle. Ieri sera, martedì 31 ottobre, si ...Una festa in maschera da paura quella organizzata dall'imprenditrice e alla quale hanno partecipato in moltissimi ...