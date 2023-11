Alba tragica sulle strade di Milano | terribile schianto tra tre auto | 2 morti | 3 feriti | 12 persone coinvolte

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La notte di Halloween finisce in un’nelledi. Verso le 5 del mattino, un grave incidente in Viale Forlanini, nella direzione dell’aeroporto di Linate, ha coinvolto tree lasciato sull’asfalto duee diversi. Secondo le prime ricostruzioni, una velocità sostenuta avrebbe causato un tamponamento con le due vetture che la precedevano. I deceduti sono il guidatore e il passeggero di una delle. Uno è morto sul posto. L’altro al San Raffaele. Al momento non si sa chi fosse alla guida. L’incidente è avvenuto circa all’altezza di via Taverna/svincolo direzione Linate. Sul luogo della tragedia sono al momento in corso i rilievi. Grave incidente all’a ...