Al via le vaccinazioni per l’influenza | da domani gratuite per gli over60 nelle farmacie napoletane

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Da, 2 novembre, tutti i cittadini over 60 potranno ricevere gratuitamente in farmacia il vaccino antinfluenzale; basterà rivolgersi in una delle circa 300aderenti tra Napoli e provincia per essere vaccinati. La campagna vaccinale perrisulta particolarmente importante come momento di prevenzione generale della fascia di popolazione over 60; a proposito di prevenzione è bene ricordare che lesono tuttora operative anche per la somministrazione di quarte e quinte dosi diCovid. “Le– commenta Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli – si qualificano ancora una volta come veri e propri avamposti sanitari capaci di offrire servizi ai cittadini. Le istituzioni ...