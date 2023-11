Al Sud arriva la Zes | cosa cambia e da quando

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Primo sì al decreto legge Sud che istituisce, fra le altre cose, la Zes unica per il Mezzogiorno. Il testo è passato alla Camera con 171 sì e 113 no. Si attende ora il passaggio in Senato per la conversione in legge entro il 18 novembre. Il dl istituisce la Zona economica speciale del Mezzogiorno comprendente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Dal 2024 la Zes unica per il Mezzogiorno sostituirà le Zes attuali.la Zes unica per il mezzogiorno La cabina di regia Zes verrà istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri e vedrà il coinvolgimento dei presidenti delle varie Regioni, che avranno poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. Verrà inoltre istituito uno Sportello unico digitale Zes. L’istituzione della Zes unica trova la sua ratio nell’abbandono della “logica assistenziale che non ...