È con queste parole che JanHalst , direttore degli affari generali dell', ha presentato il nuovo allenatore John't Schip. L'ex Genoa succederà a Maurice Steijn e prenderà in mano la ...

Ajax, Van Halst: “Van ‘t Schip la persona giusta, serve una svolta” ItaSportPress

AJAX, VAN'T SCHIP: "DOBBIAMO TORNARE RAPIDAMENTE IN ALTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

"John è un vero giocatore dell'Ajax. Per quanto ci riguarda, per ora è la persona giusta per dare una svolta positiva alla squadra". È con queste parole che Jan van Halst, direttore degli affari ...Ajax, club di Amsterdam che ha vinto nella sua storia 36 campionati olandesi, 20 coppe d'Olanda e 9 supercoppe ...