Ag Gyomber | “Salernitana-Napoli | azzurri fortissimi”

Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno in serie A Natan del Napoli, Bani del Genoa,della, Maleh dell'Empoli e Paredes della Roma. Bani salterà la gara a Cagliari. Entrano in diffida De Winter (Genoa), Pablo Mari (Monza), Rafia (Lecce) e Okoli (Frosinone).

Gyomber, l'agente avvisa il Napoli: 'La Salernitana è forte ed ha fame. Poteva andare in Qatar' AreaNapoli.it

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop per Gyomber della Salernitana, salta il Napoli Napoli Magazine

Dino Fava Passaro, doppio ex di Salernitana e Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Crc per parlare del momento che vive la squadra azzurra in vista della sfida di sabato: “Nella ...Il tecnico della Salernitana si è soffermato anche sulla prestazione ... Peccato solo per la squalifica di Gyomber”.