AEW | MJF è ufficialmente il campione del mondo più longevo della storia!

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo l’incredibile difesa del suo AEW World Championship in quel di Collision contro Kenny Omega, MJF è diventatoil piùdelstoriafederazione di Tony Khan nella giornata di oggi, superando proprio il regno di The Cleaner e raggiungendo i 347 giorni con la cintura alla vita, conquistata nell’edizione di Full Gear dello scorso anno, quando sconfisse Jon Moxley. Mox è stato solamente il primo di una lunga lista di avversari sconfitti da The Devil che, da quel giorno, ha battuto praticamente chiunque, difendendo la cintura dagli assalti di Bryan Danielson, Darby Allin, Jack Perry, Sammy Guevara, Adam Cole, Hiroshi Tanahashi, Ethan Page, Samoa Joe e, per ultimo, proprio Kenny Omega. Un traguardo incredibile per lui, soprattutto ...

