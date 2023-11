AEW | Eddie Kingston parla di CM Punk e della sua esperienza insieme sul ring

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Dopo oltre due mesi dal suo licenziamento dalla All Elite Wrestling, CMrimane una figura molto discussa tra i fan per diverse ragioni. Non solo circolano voci sul suo futuro nel wrestling, ma le sue molteplici rivalità tra il 2021 e il 2023 continuano a essere un argomento di attualità. Uno dei momenti più memorabili è stato il suo confronto conin vista di Full Gear 2021. Nelle ultime settimane, i fan hanno rivissuto il promo tra i due wrestler professionisti che ha condotto al loro scontro, e in cui The Mad King ha condiviso la sua visione di The Best in the World. “La sua presenza in AEW non mi ha disturbato“, ha dichiaratoa Adrian Hernandez. “Stavo semplicemente facendo il mio lavoro, non mi preoccupavo delle opinioni degli altri nel backstage.” Il wrestler professionista ...

A Lucha del Dia de los Muertos match has been announced for Rampage. El Hijo Del Vikingo, Penta El Zero Miedo, and Komander will meet in a three-way match that will air Friday.