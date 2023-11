Acquarica-Presicce | quattro auto ed uno scooter incendiati Nella notte

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 1 novembre 2023)di roghi adove un misterioso incendio ha distruttoche che si trovavano parcheggiate tra via Zara e via Adua. I mezzi, a quanto pare appartenenti allo stesso nucleo familiare, si trovavano in uno spazio privato e non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme che li hanno danneggiati in maniera irreparabile. L’allarme è scattato poco dopo mezzae sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase che hanno messo in sicurezza tutta l’area, impedendo che le fiamme danneggiassero lo stabile vicino. Contestualmente, sono state avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire all’origine del rogo. (leccesette.it) L'articolo: ...