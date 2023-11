A volo d’uccello su “Il Barometro della Società aperta” della Open Society Foundation Si dirige verso un nuovo posizionamento mondiale?

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) di Antonio d’Amaro Lanciato nel settembre 2023, il, serve a verificare la realtà a livello globale, interrogando ogni anno le persone sulle questioni che interessano la loro vita, le loro comunità, i loro Paesi e il mondo intero e su come affrontarli al meglio. L’indagine di quest’anno si basa su sondaggi rappresentativi dei 30 Paesi che seguono. Scelti per riflettere diversità geografica, economica e politica, questi Paesi, hanno una popolazione complessiva di 5,5 miliardi di persone. In ogni Paese, si è operato in modo da sondare un campione statisticamente rappresentativo di 1.000 persone adattando le domande ai contesti nazionali, laddove appropriato, e fornendo le definizioni di parole chiave come “salute” e “sicurezza”, fornendo definizioni di parole chiave come ...