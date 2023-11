“A scuola per il futuro” | Fondazione Cdp contro la dispersione scolastica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il 24% degli studenti e studentesse lascia per scarsa voglia di studiare; il 22% lo fa per problemi psicologici; il 30% cambia “semplicemente” istituto: i dati dell’indagine ESPAI®Italia 2023 sullanelle secondarie sono emblematici e ben fotografano la gravità di un fenomeno che, su scala nazionale, colpisce oltre 100.000 ragazzi e ragazze. Tra i diversi progetti lanciati recentemente da istituzioni ed aziende per cercare di contribuire a contenerlo, spicca il bando “Aper il” diCdp,corporate nata nel 2020 per volontà di Cassa Depositi e Prestiti per rafforzare il contributo e l’impegno storicamente profuso dal Gruppo per lo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico del Paese. Obiettivo del concorso: diminuire ...