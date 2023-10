12 migliori film da vedere al cinema a novembre 2023

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il mesetografico in arrivo promette di essere ricco di novità eattesissimi. Adi quest’anno infatti, usciranno in sala titoli come Napoleon, ultima fatica biografica di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix, e Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della fortunata saga con Jennifer Lawrence iniziata nel 2012. Ma in arrivo ci sono l’ultimodel MCU, The Marvels, il terzo capitolo della serie di animazione Trolls e tante pellicole italiane reduci dalle rassegne più importanti. Con così tanta offerta, il rischio di perdersi qualcosa è molto elevato; per questo ci teniamo a segnalarvi quelli che sonodaal, in ordine di ...