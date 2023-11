1000 persone vestite da Spider-Man per il Guinness dei primati a Buenos Aires VIDEO

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Domenica 29 ottobre 2023si sono riunite ada-Man con l’obiettivo di battere il record mondiale del maggior numero dicome il famoso supereroe della Marvel in un singolo evento pubblico. L’influencer argentino Uki Deane ha organizzato il raduno attraverso Instagram, con l’obiettivo di superare un evento tenutosi a giugno in Malesia, dove 685si sonoda-Man. Come riportato da Reuters, Uki Deane si è detto sicuro di ottenere il titolo diWorld Records grazie all’affluenza registrata apresso il famoso monumento dell’obelisco, ...