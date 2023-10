Zverev condannato a 450mila euro di multa per violenza domestica

(Di martedì 31 ottobre 2023) BERLINO (GERMANIA) - Unadi 450.000. Questa, come riporta 'Der Spiegel', la condanna inflitta dal tribunale distrettuale di Berlino al tennista tedesco Alexanderper...

BERLINO (GERMANIA) - Una multa di 450.000 euro. Questa, come riporta 'Der Spiegel', la condanna inflitta dal tribunale distrettuale di Berlino al tennista tedesco Alexanderper violenza domestica , ordinanza a cui lui si è opposto. Su richiesta della procura di Berlino, il tribunale "ha emesso un'ordinanza penale contro il tennista" , sospettato di "aggressione e ...

Tennis:violenza domestica,Zverev condannato a multa 450mila euro ... Agenzia ANSA

Tennis, Zverev condannato a pagare 450mila euro per violenze sulla fidanzata - Sportmediaset Sport Mediaset

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Il tribunale distrettuale di Berlino ha condannato il tennista tedesco Alexander Zverev a pagare una multa di 450.000 euro per violenza domestica, ordinanza a cui lui si è opposto. Su richiesta della ...