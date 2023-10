Zazzaroni | «Lukaku | mistificazione della verità! Voleva lasciare l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sul casosembra schierarsi dalla parte del giocatore, dopo quanto successo in estate. A seguito di Inter-Roma, il giornalista ripercorre a Radio Sportivale tappevicenda che lo ha portato a essere fischiato. MALISSIMO – Ivansulla Roma di domenica: «Penso che mancasse mezza squadra e tutta la qualità. Cinque titolarissimi, un centrocampo che se avanza viene preso in infilata dal, squadra più forte in Italia e quasi in Europa su questo. La Roma ha uno storico di infortuni ed è costruita male: lo sa per primo José Mourinho, che questa cosa ha dovuto subirla. Ha messo il pullman più Romelu, l’unica volta che ha mollato su errore clamoroso di Diego Llorente ha preso gol. Brutta partita dominata dal, è un dato di fatto. ...