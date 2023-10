Huthi dello, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato droni verso Israele come rappresaglia per la sua guerra contro Hamas, ha detto all'Afp un alto funzionario del gruppo.

Yemen: ribelli Huthi, attacco con droni contro Israele - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Yemen: ribelli Huthi, attacco con droni contro Israele Agenzia ANSA

I ribelli Huthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato droni verso Israele come rappresaglia per la sua guerra contro Hamas, ha detto all'Afp un alto funzionario del gruppo. (ANSA) ...Il conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas in Palestina ha riacceso l'attenzione sul peso in Medio Oriente dell'Iran. A Teheran, gli ayatollah musulmani sciiti (al potere dal 1979) ...