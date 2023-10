Xbox Series X|S | Polemiche e Domande sull’Aggiornamento dei Controlli

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nelle ultime ore, Microsoft ha scatenato una tempesta dicon l’aggiornamento per le consoleXS. Sebbene l’obiettivo dichiarato sembri essere quello di scoraggiare l’uso di accessori non autorizzati, la mossa ha suscitato una serie di critiche e interrogativi sul reale impatto e le motivazioni di questa decisione. Il Messaggio di Avviso Dopo l’installazione dell’aggiornamento, molti utenti hanno segnalato l’errore “0x82d60002” che compare dopo il collegamento di accessori di terze parti non ufficiali. Il messaggio avvisa che tali accessori non autorizzati saranno bloccati a partire dal 12 novembre 2023 e invita gli utenti a contattare il distributore o il produttore per eventuali resi. Impatto su Diversi Tipi di Accessori Questa restrizione non si limita solamente ai controller di bassa qualità, ma ...