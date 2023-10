Fine dei giochi per chi usa le consolecon, controller e accessori non autorizzati: il messaggio di errore codice 0x82d60002 visualizzato segnala che si tratta di un dispositivo non autorizzato da Microsoft e che l'utente deve ...

Xbox, i joypad non originali non funzioneranno più WIRED Italia

Microsoft blocca controller Xbox terze parti non autorizzati macitynet.it

We spoke with Ascension's developer about the interactive TV show and where it fits in the larger Silent Hill lore.Secondo quanto riportato da un crescente numero di appassionati di videogiochi su X e Reddit, a partire dal 12 novembre di quest'anno, Microsoft inizierà a bloccare i controller e gli accessori non ...