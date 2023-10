WWE | Debutto a Raw con vittoria per i Creed Brothers

(Di martedì 31 ottobre 2023) Come annunciato nelle ore precedenti all’episodio di Monday Night Raw di ieri notte, i(Juliuse Brutus) insieme a Ivy Nile, hanno debuttato nel main roster. I due avevano risposto l’Open Challenge lanciata dagli Alpha Academy (Chad Gable e Otis). Il match è stato combattuto e alla fine i fratellihanno portato a casa la. Buona la primaconper iieri notte a Raw. Julius e Brutus hanno avuto la meglio sugli Alpha Academy. L’incontro è stato combattuto e alla fine i due fratelli ha portato a casa lagrazie alla loro Avalanche Brutus Ball ai danni di Otis. Momento di gloria anche per Ivy Nile che ha rifilato un ...

Scotty 2 Hotty, exSuperstar, non ha invece bisogno di presentazione e torna in Italia dopo il ... I biglietti per assistere aldella OTT in Italia sono ancora in vendita, ma affrettatevi....

Arriva un nuovo debutto da NXT durante Monday Night Raw World Wrestling

Jade Cargill: emergono i piani della WWE per il suo debutto ufficiale ... World Wrestling

Nell'ultimo episodio dello show rosso della WWE, è arrivato finalmente il debutto nel main roster del team di NXT ...I Creed Brothers saranno a Raw stanotte e, dopo le ultime conferme, possiamo confermare che quest'apparizione non sarà una tantum. Gli ex campioni di coppia a NXT, Julius e Brutus Creed, hanno rispost ...