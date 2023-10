Wta finals | Swiatek e Gauff vincono e convincono

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Entrambi i successi in due set. La statunitense concede solo un game alla tunisina CANCUN (MESSICO) - Due vittorie convincenti nel day 2 delle WTA2023, in corso sul cemento messicano di Cancun. (montepremi 9 milioni di dollari). Nella notte italiana nel Chetumal Group successo in due set per