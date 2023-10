WTA Finals 2023 | Swiatek ok | Gauff da paura Live dalle 23 in tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le favorite non deludono a Cancun, in Messico, nel day 2 delle WTA(montepremi 9 milioni di dollari), che si stanno disputando sul cemento dell'"Estadio Paradisus" (nome non esattamente ...

Le favorite non deludono a Cancun, in Messico, nel day 2 delle WTA Finals 2023 (montepremi 9 milioni di dollari), che si stanno disputando ...Inizio completamente a due volti per Iga Swiatek, che riesce però a non compromettere l’esordio alle WTA Finals recuperando nel primo parziale una tenace e fastidiosa (sportivamente parlando) Marketa ...