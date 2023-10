WTA Finals 2023 | buona la prima per Iga Swiatek e Coco Gauff

(Di martedì 31 ottobre 2023) Esordio vincente per Igaalle WTAin corso di svolgimento a Cancun. La polacca e l’americano cominciano con un successo il loro cammino nel gruppo B, dimostrando di essere assolutamente le due favorite per la qualificazione alla semifinale.ha superato in due set la ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 7-6 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Una vittoria più sofferta di quanto dica il punteggio, visto che la polacca si era trovata sotto per 5-2 nel primo set, riuscendo poi a rimontare la vincitrice di Wimbledon, imponendosi al tie-break. Il secondo set è stato un monologo di, che diventa anche lagiocatrice dalla stagione 1991-1992 (Steffi Graff e Monica Seles) a vincere più di ...

Le favorite non deludono a Cancun, in Messico, nel day 2 delle2023 (montepremi 9 milioni di dollari), che si stanno disputando sul cemento dell'"Estadio Paradisus" (nome non esattamente azzeccato secondo i commenti delle protagoniste). Nel Chetumal ...

Tennis, il disastro delle Wta Finals: campi pericolosi e rimbalzi falsati. Sabalenka: “Torneo inaccettabile” la Repubblica

WTA Finals 2023 – Cancun: I risultati con il dettaglio del Day 2. Coco Gauff Brilla alle WTA Finals: Prima Vittoria Storica ... LiveTennis.it

Tennis | WTA | C. Gauff b. O. Jabeur 6-0 6-1 La seconda giornata delle WTA Finals da Cancun si è conclusa con lo stesso canovaccio della prima: un match iniziale con un ...Le favorite non deludono a Cancun, in Messico, nel day 2 delle WTA Finals 2023 (montepremi 9 milioni di dollari), che si stanno disputando ...