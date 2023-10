Washington effect o Bruxelles effect? Regolamentazioni dell’IA a confronto

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ieri è stato una sorta AI Monday per gli Stati Uniti. Non si può ancora però parlare, per quanto si dirà di uncontrapposto al. Il presidente Joe Biden ha adottato un provvedimento peraltro annunciato da qualche tempo, l’AI executive order, che costituisce la prima iniziativa, quanto a opzioni didell’intelligenza artificiale, nella storia statunitense di ordine quanto meno parzialmente vincolante, e non (totalmente) basato sulle buone intenzioni e impegni volontari delle grandi piattaforme. Sicuramente dunque un cambio di marcia. La Casa Bianca nel commentare detto cambio si è forse fatta prendere un po’ troppo dall’entusiasmo dichiarando come l’executive order in questione rappresenterebbe “the strongest set of ...

... "If Israel launched a ground operation in the Gaza Strip, it would have a devastating- the ... 'asks us to show restraint and not interfere in the Israeli - Palestinian conflict, but ...

Washington State University study finds anti-bias training can benefit police Oregon Public Broadcasting

Green spaces promote health but don't cancel discrimination's effects The Washington Post

In Washington state, however, meeting that demand is becoming increasingly difficult.Blood banks in Washington state are facing "critical shortages" of blood, and the emergency blood supply in the ...