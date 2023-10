VOTI&STATS – Lazio-Fiorentina | Sarri vince con i cambi | Italiano li sbaglia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tutti i numeri e le statistiche della sfida tra, terminata con il punteggio di 1-0 per i biancocelesti Benché la rete sia arrivata per un improvvido mani di Milenkovic all’ultimo secondo di una gara ancorata sullo 0-0, gli Expected Goals dicono la giustezza del risultato finale di: 1.84 contro 0.42, che è come dire che Felipe Anderson e compagni hanno fatto più del quadruplo degli avversari per quanto riguarda gli sforzi offensivi (nonostante palo e gol annullato a Beltran). Il copione èato nella ripresa, molto più vivace, nel primo tempo ci sono stati solo 5 conclusioni in tutto. E se i viola hanno registrato complessivamente un maggiore possesso palla (53,2%), i biancocelesti hanno vinto 5 duelli in più. Capitolo giudizio sugli allenatori. Scegliamo come ...