Volley | Serie A1 femminile | domani quinta giornata | spicca il big match Scandicci-Conegliano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il campionato diA1 ditorna in campo, mercoledì 1 novembre, per ladel girone d’andata. L’attenzione degli appassionati sarà inevitabilmente monopolizzata dal bigin onda su Rai Sport alle ore 20.30 tra la Savino Del Bene, al momento seconda con 10 punti, e la Prosecco Doc Imoco, reduce dal successo in Supercoppa Italiana e un punto dietro con una partita in meno. Alla stessa ora, in un PalaFacchetti già sold-out, in programma anche la sfida tra laBergamo 1991 e l’Allianz VeroMilano, entrambe in cerca di un successo per cancellare i risultati del weekend, e lo scontro tra Wash4Green Pinerolo e UYBA ...