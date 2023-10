Volley | Civitanova schianta Piacenza e si regala la Finale di Supercoppa Italiana Nikolov stellare

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023)ha sconfittoper 3-0 (25-22; 25-16; 25-18) e si è qualificata alladella2023 dimaschile. La Lube, vice campionessa d’Italia, ha giganteggiato in lungo e in largo al Biella Forum, surclassando i detentori della Coppa Italia. La formazione marchigiana si è così guadagnata il diritto di tornare in campo domani pomeriggio (mercoledì 1° novembre, ore 17.30) per sfidare Perugia, che in precedenza aveva regolato Trento per 3-1. I cucinieri andranno a caccia del quinto sigillo dopo aver già fatto festa nel 2006, 2008, 2012, 2014. Gli uomini di coach Chicco Blengini hanno perso proprio contro Perugia nel 2017, 2020 e 2022. La partita è stata combattuta soltanto nel primo set, giocato punto a punto fino al 22-22. In quel momento la ...