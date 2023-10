Voci di calcio | il Real Madrid cerca di trattenere Kepa Arrizabalaga

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Cosa dicono i giornali Ilha voglia di fare Ditrasferimento in prestito permanente dal Chelsea, secondo il Sun. Secondo quanto riferito, i giganti della Liga non vogliono pagare più di 17,5 milioni di sterline per il 29enne portiere della Spagna, che costò ai Blues 71 milioni di sterline cinque anni fa. Centrocampista dell’Arsenal Tommaso Partey, 30 anni, è nel mirino della Juventus come potenziale sostituto di Paul Pogba, riferisce il Mirror. Si dice che il club italiano stia valutando un contratto di prestito a gennaio, utilizzando lo stipendio risparmiato con Pogba che, secondo quanto riferito, dovrà affrontare una lunga squalifica per un test antidroga fallito e Nicolo Fagiolo sospeso per almeno sette mesi per violazioni ...