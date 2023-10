Vlahovic sposa la Signora | Juventus al lavoro per il rinnovo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il pareggio del Milan sul campo del Napoli e il gol di Cambiaso negli ultimi secondi con il Verona hanno regalato allail secondo posto in classifica. È tornato il sereno dalle parti di Vinovo e, anche per questo, la società bianconera sta lavorando per ildi. Il serbo ha un contratto L'articolo proviene da Il Difforme.

Rischiano Chiesa,e Bremer , secondo i rumor di mercato. Uno di loro dovrebbe essere ... Infine, c'è un motivo di campo: l'anarchia tattica di Chiesa mal sicon le idee gioco di ...

ESCLUSIVA TJ - La previsione di Padovano: "Juve vincerà lo scudetto, Chiesa-Vlahovic la coppia... Tutto Juve

50 milioni e il Real Madrid, la Juve è spacciata SportItalia.it

(Adnkronos) - La parola scudetto non è tabù per la Juventus ma bisogna essere realisti. L'obiettivo di Massimiliano Allegri rimane un piazzamento tra le prime 4 per arrivare in Champions League, anche ...Massimiliano Allegri, che insidie nasconde questa partita«Ci sono molte insidie, perché il Verona era partita molto bene e ha grande forza fisica, ti impegna molto all'interno della partita, ha buoni ...