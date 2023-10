Visco “Il risparmo è un bene pubblico | va tutelato”

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il risparmio è anche, per non dire soprattutto, un, capace di generarefici per la collettività nel suo complesso attraverso il trasferimento delle risorse nello spazio, dalle famiglie risparmiatrici verso imprenditori e aziende. Se ben impiegato, contribuisce in modo cruciale alla crescita economica di un Paese attraverso il finanziamento di investimenti produttivi in capitale fisico, umano e tecnologico”. Così il governatore di Bankitalia, Ignazio, in occasione della 99° Giornata mondiale del Risparmio. “Ne discende il fondamento, economico prima ancora che giuridico, della sua tutela da parte dell'operatore. Tutela che richiede innanzitutto un'adeguata regolamentazione e supervisione del sistema finanziario nel suo complesso, in quanto esso svolge ...