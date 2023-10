Violenze e minacce ai genitori | divieto di avvicinamento per un 24enne sannita

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer una donna residente a Benevento è finalmente finito un incubo che era iniziato poco più di un mese fa quando, dopo una serie di liti violente con il figlio, già noto alle Forze dell’ordine, era stata da quest’ultimo aggredita anche fisicamente finendo in ospedale. La madre, oramai esasperata dal comportamento violento del figlio, vivendo in un costante stato d’ansia e di paura, aveva, finalmente, trovato il coraggio e si era decisa a denunciarlo, ottenendo che gli venisse applicata la misura cautelare, disposta dal Tribunale di Benevento, dell’allontanamento dalla casa familiare, oltre aldialla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati. L’uomo però non si è rassegnato e, nella mattinata di ieri, 30 ottobre 2023, si è presentato nuovamente a casa della madre, ...