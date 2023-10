Violenta lite tra tifosi avellinesi e napoletani | 4 feriti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di grande tensione nello spiazzale dello Stadio Partenio di Avellino, dove poco distante è ubicato anche il Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro. Già prima del termine della gara di calcio a cinque tra Asd Sandro Abate Five Soccer e Napoli Futsal, quando la gara era sul risulato di 0-0, una parte della tifoseria partenopea si sarebbe scagliaata contro quella avellinese. E’ stato necessario l’invio di diverse pattuglie, sia dei Carabinieri che della Polizia, per riportare la calma. Almeno una ventina ipartenopei che avrebbero agito con mazze e spranghe provocando danni anche alle auto in sosta, così come ferendo alcuni dei presenti. Ci sarebbe stato anche il òancio di sassi che avrebbe provocato almento quattroe altrennatti fermi da parte dalle Forze dell’ordine, Un utente commenta: ...