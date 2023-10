Vigilia di Coppa Italia per Lecce | D' Aversa No sottovalutare Parma

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il tecnico dei salentini: "Gli emiliani hanno qualità importanti"diper ildi D', che in attesa di ritrovare il successo in campionato, proverà a dare continuità al percorso parallelo in. Si gioca nella notte di Ognissanti, al Via del Mare, dove ospite