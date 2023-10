VIDEO Sorrisi e tanti flash | Marotta e Ciciretti allo store per una sessione di autografi e foto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Serviva solo l’occasione per mettere in piedi quella prova di riavvicinamento tra squadra e tifosi. E in questo senso il Benevento ha fatto centro. Ladigrafie ha avuto il potere di riportare la gente a contatto con i propri beniamini, quelli che stanno facendo così bene in questa prima parte di campionato. Certo due retrocessioni di fila hanno provato il rapporto, ma la notte di Hween ha portato con sè un dono: un sentimento di amore nei confronti dei giocatori che era assopito ma mai sparito. E la scelta di portarenon è stata casuale. Si tratta di quelle colonne che, insieme agli altri ‘immortali’, hanno costruito quel sogno svanito qualche mese ...