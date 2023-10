Video | Napoli festeggia il compleanno di Maradona

Decine di tifosi delsi sono ritrovati in Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, di fronte al murale del 'Pibe de Oro' per festeggiare il suo compleanno che ricorre il 30 ottobre. Un momento di festa ...

Turisti cinesi scippati del Rolex in piazza Dante a Napoli, furto da 40mila euro: il video Fanpage.it

Ospite di Pressing, il direttore del Corriere dello Spor t Ivan Zazzaroni ha dichiarato: “La Juve non la considero ancora da Scudetto, non ha la squadra, non è stata costruita per questo, poi se arriv ...Gyorgy Garics, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...