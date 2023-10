VIDEO Minorenni esplodono petardi tra cittadini | intervengono i carabinieri

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEsplodevanonel pieno centro storico di Napoli, nel piazzale della basilica di Santa Chiara. Per questo sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, due ragazzini di 12 e 13 anni. L’intervento deiè scattato dopo la segnalazione di alcuni. La zona è di grande transito oltre che di residenti anche di turisti e bambini. I militari hanno sequestrato ben 62 artifizi del tipo ‘zeus‘ e ‘miniciccioli‘. I, segnalati per esplosioni pericolose non autorizzate, sono stati riaffidati ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... in quel momento intenti a passeggiare lungo la centrale via Toledo in compagnia dei figli. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare coercitiva, disposta in sede di indagini ...

I minori stavano esplodendo petardi nel piazzale di pertinenza della basilica di Santa Chiara, dove passavano residenti, turisti e bambini ...La perquisizione è stata estesa anche al sottotetto, anche grazie all’impiego dei vigili del fuoco che hanno verificato la stabilità della struttura. I carabinieri hanno identificato i ventotto minori ...